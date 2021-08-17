حاربوا على الدوري يا زمالك يتصدر ترند تويتر.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ حاربوا على الدوري يا زمالك ” لدعم الفريق قبل مباراة وادي دجلة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

و حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال التدريب مساء أمس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة بدنية في بداية المران تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة في التاسعة مساء اليومالثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة.