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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد كريم عبد العزيز.. رحلة نجم بين جلطات في الرئة وقلم أحمد زكي والاكتئاب

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

يصادف اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز، والذي أثبت  أنه ممثل لا يُستهان بقدراته وموهبته الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية ومابين الكوميدي والرومانسي والإجتماعي، استطاع أن يحفر في وجدان المشاهدين مكانة كبيرة.

 

ويرصد صدى البلد بعض المحطات الفارقة والصعبة في حياته ومسيرته الفنية والعائلية.

 

كريم عبد العزيز وسر 8 جلطات في الرئة:

 

كشف الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة  المذاع على دى ام سي عن محطة صعبة في حياته، عندما كان في سن الـ36 من عمره، وقال عبد العزيز إنه تعرض إلى 8 جلطات في الرئة، بسبب شراهة التدخين وضغوط عمله، وأضاف عبد العزيز، أنه علم بمرضه عن طريق الصدفة البحتة، فهو كان مرافقا لوالدته في رحلة علاجها بأحد مستشفيات إنجلترا، وبالصدفة اكتشف مرضه خلال فحوصات عادية أجراها في المستشفى المعالج لوالدته.

 

كريم عبد العزيز وحالة اكتئاب:

 

قال كريم عبد العزيز :" مررت بحالة اكتئاب استمرت لمدة 4 أو 5 سنوات بعدما تقدمت في السن، والنقلة من سن الثلاثينات للأربعينات من العمر أو ما يطلق عليه مسمى أزمة منتصف العمر، وربما تعبر تلك الحالة عن إغلاق فصل من الحياة وبدء فصل جديد، وراجع بشراهة للتمثيل، بحب التشخيص مش التمثيل"

 

كريم عبد العزيز وقلم أحمد زكي:

قال كريم عبد العزيز في تصريحات له: "في فيلم(اضحك الصورة تطلع حلوة) ، كان عندي 22 سنة، ورحت للمخرج شريف عرفة وقلتله بعد ما الأستاذ أحمد زكي يضربني بالقلم، عايز ريأكشن وشي إزاي، ففضل يضحك، والفنان عزت أبو عوف قعد يضحك ورا الكاميرا، وكان ماسك كيس تلج في إيده، من عظمة عين أحمد زكي لما بصيت في عينيه مشفتش إيده وهي بتضربني بالقلم في مشهد بالفيلم، ولقيت نفسي فجأة نايم في الأرض، وبعدها راح حضني، وفهمت بعد المشهد ليه الأستاذ عزت أبوعوف كان بيضحك قبل المشهد".

كريم عبد العزيز والنادي الأهلي

مارس كريم كرة القدم بالنادي الأهلي، ووصل لفريق تحت 18 عاما، ولكنه لم يكمل بالفريق الأحمر بعدما عرضوا أن يتم نقله إلى كرة اليد.

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