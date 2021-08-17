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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تتصدر جوجل بعد صورتها مع عمرو دياب.. تفاصيل

ليلى أحمد زاهر وعمرو
ليلى أحمد زاهر وعمرو دياب

تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تريند جوجل وذلك بعد نشرها صورة مع النجم عمرو دياب خلال حفله في الساحل الشمالي.

 

تعرضت كل من ليلى وملك أحمد زاهر إلى هجوم شرس بسبب مشاركتهما فى حفل عمرو دياب والذى أقيم فى الساحل الشمالى بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز. 

 

وهو ما دفع ملك للرد على متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: “أختى كانت حالتها النفسية سيئة وبعد أسبوع من الوفاة أخدناها الحفلة عشان تفك شوية”.

وأضافت ملك: “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”. 

 

وطمأنت ملك جمهورها على شقيقتها ملك مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة حاليا وتدعو باستمرار إلى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

 

ابنة أحمد زاهر 

وكان أبدى الفنان أحمد زاهر، رأيه فى ابنته الفنانة ملك، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

 

وقال أحمد زاهر خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحانى، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة".

 

وتابع: "ليلى وملك كل واحدة مميزة فى حاجة".

 

وأبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

 

وقال الكدوانى: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

 

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

 

وأضاف ماجد الكدوانى: "الفن مهنة شريفة ومش أي حد يقدمه، لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة.

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