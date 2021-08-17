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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادر: حريق دائري المريوطية في سيارة وامتد لمخلفات في قطعة أرض.. صور

صدى البلد

قالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي اندلع بجوار الطريق الدائري في المريوطية، نشب في سيارة ربع نقل، وامتد لقطعة أرض تحتوى على مخلفات وقمامة.

 

وأكدت المصادر، أن النيران ارتفعت حتى الطابق الرابع بجدار العقار الملاصق لقطعة الأرض.

 

ونشب حريق هائل بجوار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المريوطية في الجيزة بالقرب من الطريق الدائري.

 

وتلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا يفيد باشتعال النيران بجوار أحد العقارات الملاصقة للطريق الدائري بمنطقة سلم مصر الطيران في المريوطية.

 

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقار والعقارات المجاورة.

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