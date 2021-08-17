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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية تعلن تعليق الدوام الرسمي بها

العراق
العراق

أصدر محافظ النجف العراقية ، لؤي الياسري، الثلاثاء، قرارا باعتبار يوم التاسع من محرم عطلة محلية وذلك لإحياء الشعائر الحسينية وإتاحة الفرصة للمواكب الحسينية إحياء هذه الشعائر وتقديم الخدمات للمعزين.  

وفي بيان له ، قال الياسري  "يعيش شيعة اهل البيت عليهم السلام في العالم بشكل عام وفي النجف بشكل خاص احياء مراسم احياء عاشوراء واستشهاد الامام الحسين عليه السلام من خلال الطقوس والمراسم الحسينية ولاتاحة الفرصة للموالين لإحياء هذه المراسم فقد قررت الحكومة المحلية اعتبار يوم تاسوعاء عطلة رسمية".  

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ودعا الياسري "المعزين وأصحاب المواكب الالتزام بالنظام والقانون والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والخدمية لإنجاح مراسم العزاء وانجاح الخطتين الامنية والخدمية .

كما شدد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط خلية السلامة والصحة الوطنية لتجنب الإصابة بفايروس داعيا الله ان يحمي العراق وشعب العراق ويعيد هذه الأجواء الحسينية على العراق بالامن والامان ويتقبل اعمال خدمة الامام الحسين عليه السلام ومحيي شعائره".  

العراق عاشورا محافظ النجف العراقية تعليق الدوام الرسمي أهل البيت

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