المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من أعضاء الغرفة تحت عنوان: الملوثات وأثرها على جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية.



وشارك في ورشة العمل، التي تم عقدها بمقر غرفة الصناعات الغذائية، ممثلي أكثر من ٥٠ شركة من العاملين في هذا المجال، فضلا عن رؤساء الاقسام بالمعمل.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إن ورشة العمل، تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل، من أجل ضمان سلامة الأغذية، وجودتها، حفاظا على صحة المواطنين.

ولفتت الى ان ورشة العمل، تناقش عددا من الموضوعات المهمة والتي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

واوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات انه سيتم ايضا استعراض أهم مصادر التلوث وكيفية الوقاية منها ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

من جهته قال المهندس محمود البسيوني- المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية إن ورشة المعمل هي أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع كما أنه سوف يتم تطبيق وتفعيل بنود بروتوكول التعاون خلال الأيام القليلة القادمة.