وزير التعليم: المدارس الحكومية بالدولة أنجبت أمهر وأفضل الطلاب

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن الطلاب من الأولاد فازوا بالعدد الأكبر لأعلى مجاميع من شعبة علمى رياضة، ولكن الأولى لشعبة علمى رياضىة بنت وهي عهد مصطفي الشراقوى من الغربية بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات، التى حازت على مجموع 404، والثانى أحمد السيد والثانى مكرر محمود أيمن.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى له لإعلان نتائح الثانوية العامة لعام 2020 و 2021، أن جميع اوائل الشعبة العلمية بين مجموع 400 و 404، كاشفا أنهم من محافظات السويس وبورسعيد والاسكندرية وأسوان والقاهرة والجيزة، معقبا المدارس الحكومية في كل هذه المحافظات أنجبت طلاب ماهرين.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تفوق العديد من طلاب الدمج ومنهم أسماء محمد عبدالسلام سليمان من الدقهلية بمجموع 408، إضافة إلى حسام محمد النوبى من الشرقية بمجموع 397.5 وابراهيم احمد السيد سالم الثالث من الغربية.