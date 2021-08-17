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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

والد الرابعة مكرر بالثانوية العامة: بنتي متفوقة عشان بينها وبين ربنا عمار

الرابعة مكرر بالشعبة
الرابعة مكرر بالشعبة الادبية بامتحانات الثانوية العامة

صرح  والد الطالبة ألاء على على، الرابعة مكرر بالشعبة الادبية بامتحانات الثانوية العامة، و التى تنتمى لمدرسة الحرية الثانوية بنات،انها " كانت مجتهدة وبتذاكر بضمير وسر الوصفة السحرية في التفوق هي التوكل على الله".

 

وأكد "علي" خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أن ابنته تستحق هذا التفوق والترتيب لانها بذلت مجهود كبير خلال هذا العام، قائلا: "الواحد تعب لاننا كنا معاها خطوة بخطوة"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بأسمها بين الأوائل من معلمها خلال متابعته للمؤتمر الصحفى الخاص بإعلان الأوائل.

 

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ننشر الإحصائيات الكاملة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وقد أعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

 

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

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