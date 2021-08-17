أول تعليق من مدرب كيشو بعد تكريم الرئيس السيسي

عبر محمد إبراهيم، مدرب البطل الأولمبي كيشو، بطل المصارعة والتتويح بـ برونزية طوكيو ٢٠٢٠ عن عميق فرحته وتقديرها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرياضة تعبر عن شكل الدولة وهذا الأمر في الاحترافية، مشيرًا إلي أن هناك اهتمام خاص من الرئيس بالرياضة والرياضيين.

وأشار محمد ابراهيم مدرب البطل الأولمبي كيشو، إلى أن الرياضة في مصر تشهد عهد جديد ومرحلة في غاية الأهمية والقوة.



أبطال مصر يخطفون 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو

قفزت مصر للمركز 54 في إجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.



واستطاعت مصر حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب أحمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.



ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.



وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتا السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف و الترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة و إبتسام زايد في منافسات الدراجات.



أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.