نجم الأهلي بعد التعثر أمام الطلائع: الدورى لسه فى الملعب

أكد أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق، أن الدوري الممتاز ما زال فى الملعب ولم تحسم هوية البطل حتى الآن.

كان الزمالك حقق فوزا صعبا على نظيره وادى دجلة بهدف مروان حمدى فيما تعادل النادي الاهلي مع طلائع الجيش سلبياً.

قال أحمد نخلة في تصريحات خاصة لصدى البلد: الدوري الي اخر لقاء فى المسابقة المحلية ولم يتم حسمه لصالح فريق بعينه.

تابع: كل المباريات صعبة جدا. معظم الفرق بتصارع من اجل البقاء في الدورى وهذا شيء صعب للغاية على كبار الفرق التى تنافس من أجل حصد لقب بطل الدورى.

أضاف: الزمالك فارق النقاط مع الاهلي ٤ لكن عليه ضغط كبير جدا مطالب بحصد بطولة في ظل سيطرت النادي الاهلي علي كل البطولات.



استطرد : وفي نفس الوقت الاهلي يرغب فى تحقيق لقب الدورى البطولة المحببة لجماهيره.

وقال ايضا: الأهلي لديه تركيز وصبر. انه يفوز بكل المباريات علي امل تعثر الزمالك وكل هذا يرجع الي العامل النفسي وتجهيز اللاعبين للفوز بالبطولة.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٣ نقطة فيما حل النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٩ نقطة.