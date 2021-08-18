حكم من فُوجئ أن اليوم عاشوراء ولم يكن نوى الصيام واستيقظ وشرب

قال الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء وزارة الأوقاف أنه يجوز لمن أراد الصوم تطوعاً أن ينويه أثناء النهار ، بخلاف صوم الفرض الذي تشترط له النية من الليل، وشرط صحة صوم النفل بنية من النهار: "أنه لا يوجد قبل النية مناف للصيام ، من أكل وشرب ونحوهما ، فإن فعل قبل النية ما يفطره ؛ لم يصح بغير خلاف".



قال ابن قدامة المقدسي: "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ ، وَلَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ".



وأضاف الشافعي قائلا: أما الأحاديث التي وردت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بإكمال صوم عاشوراء ، سواء منهم من أكل أول النهار ومن لم يأكل ؛ فوجهها أن صوم عاشوراء كان في ذلك الوقت فرضاً لازماً عليهم ، وفي الصوم الواجب : يجب على من علم به خلال النهار أن يمسك عن الأكل والشرب من وقت علمه به ، وقال العيني عن صوم عاشوراء : " وَكَانَ صوماً وَاجِباً متعنياً " .

