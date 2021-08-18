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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يرفض منح قميص ميسي لـ كوتينيو.. ويفكر في إعطائه للاعب صغير

قميص ميسي
قميص ميسي

نفت صحيفة “ سبورت” الكتالونية، ما تردد عن منح نادي برشلونة الإسباني، قميص لاعبه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، برقم 10، للاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يفكر في منح قميص ميسي برقم 10 لأي لاعب في الفريق، باستثناء أي من اللاعبين الشباب على رأسهم أنسو فاتي.

وكانت تقارير صحفية أشارت صباح اليوم أن نادي برشلونة استقر على بقاء كوتينيو ومنحه قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، اليوم الأربعاء، عن رقم قميصه مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني.

وسيرتدي أجويرو القميص رقم 19 مع برشلونة هذا الموسم، وهو ما كشف عنه من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “ إنستجرام”.

يذكر أن قميص رقم 10 في نادي برشلونة شاغر في الوقت الحالي، بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ارتداه لسنوات محققًا العديد من النجاحات مع الفريق الكتالوني.

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