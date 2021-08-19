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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توخيل يحسم موقفه من رحيل حكيم زياش .. تفاصيل

حكيم زياش
حكيم زياش

أكدت تقارير صحفية إيطالية  على أن نادي تشيلسي الإنجليزي  حسم موقفه من إمكانية رحيل المغربي حكيم زياش، إلى صفوف ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت  شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن ميلان كان لديه رغبة قوية بالفعل في الظفر بخدمات حكيم زياش خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن إدارة ميلان تواصلت مع ممثلي زياش لبحث إمكانية إتمام تلك الصفقة.

وأفادت أنه في الوقت نفسه لم يقدم ميلان أي عروض رسمية لـ تشيلسي لنقل زياش إلى سان سيرو، وذلك على سبيل الإعارة.

وأوضحت أنه رغم كل ذلك، فإن تشيلسي لا ينوي الاستغناء عن خدمات زياش لنادي ميلان أو أي فريق آخر في الوقت الحالي.

وأكدت أن المدرب توماس توخيل يرى أن زياش يُعد جزءً من خططه في ستامفورد بريدج، حيث ينوي الاعتماد عليه بقوة في الموسم الجديد.

ومن ثم، فإن هذا الأمر يعني استحالة رحيل زياش إلى ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي ولو حتى على سبيل الإعارة كما كان يريد النادي الإيطالي.

 

نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ميلان سان سيرو توماس توخيل ستامفورد بريدج

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توخيل يحسم موقفه من رحيل حكيم زياش .. تفاصيل

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