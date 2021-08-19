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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التعليم علمك أنك تقعد تعاير الناس.. حمو بيكا يرد بقوة على المتنمرين| شاهد

صدى البلد

رد مطرب المهرجانات حمو بيكا على المتنمرين من خلال نشرة تدوينة عبر حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب حمو بيكا " بتقولو عني جاهل ومش متعلم .. مع ان دي حاجة  انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور 
بس هرجع واقولكم تاني انها حاجة مكنتش بايدي ".


واضاف بيكا " انت بقي يا "متعلم “  التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟  التعليم علمك ان تفضل تتنمر علي خلق الله ؟  التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمه في حد هو اقل منك في شئ؟  اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح ”.


وتبع : انت اصلاً موركش حاجة تعملها !  انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه 
اتعلمت احترم الكبير والصغير .. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد .. اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس ..! 


واختتم بيكا قائلا "فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها  وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم 
صباحكم فل".

 

ويذكر ان وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء.


كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي وحبايبي اللي نجحوا في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم”.


وتابع : "هاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه.

الثانوية العامة حمو بيكا مطرب المهرجانات

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