مستقبل المحترفين المصريين | ليفربول يغري صلاح براتب أسطوري.. والنني على أعتاب الرحيل

بين الاستمرار والرحيل، يبحث المحترفون المصريون في أوروبا، عن الخيار الأفضل لمستقبلهم، لمواصلة التألق في القارة العجوز، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

الجماهير المصرية والعالمية، تترقب مصير محمد صلاح، مع نادي ليفربول، في ظل الأنباء المتضاربة، بشأن تجديد عقده مع الريدز.

ويستعرض صدى البلد آخر التطورات الخاصة بمستقبل أبرز المحترفين المصريين في أوروبا:

عقد أسطوري لـ محمد صلاح:

محمد صلاح

ذكرت صحيفة “ ذا أتلتيك”، اليوم، الخميس، أن نادي ليفربول بدأ محادثاته مع محمد صلاح، لتجديد عقده، لمدة عامين آخرين، ليستمر اللاعب المصري في الريدز حتى عام 2025 .

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح أن العقد الجديد سيجعل محمد صلاح الأعلى راتبا في تاريخ ليفربول، متخطيا فيرجيل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل، بعد تألق بعد تألق “مو” أمام نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، السبت الماضي، بصناعة هدفين، وتسجيل هدف، حيث كتب عبر حسابه، الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أتمنى أن يشاهدوا ذلك".

ورفض نادي ليفربول، التعليق على تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، حيث مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، لـ صدى البلد"" نحن لا نعلق على مثل هذه الأشياء".

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023.

النني خارج حسابات أرتيتا

محمد النني

أكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن ثلاثي آرسنال محمد النني ولوكاس توريرا، خارج حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا في الموسم الجديد 2021.

ويعد بشكتاش التركي، أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم المصري محمد النني، حال رحيله عن صفوف آرسنال.

وكان النني لعب في صفوف بشكتاش موسم 2019 - 2020، على سبيل الإعارة، قادما من آرسنال.

تريزيجيه مستمر:

تريزجيه

أستون فيلا لم يناقش مستقبل محمود حسن تريزيجيه، خاصة وأن الدولي المصري يواصل التعافي حاليا من إصابة الرباط الصليبي.

ومن المقرر ان يعود تريزيجيه للملاعب، مطلع العام المقبل.

وتعرض تريزيجيه لقطع في الرباط الصليبي، في شهر إبريل الماضي، بعد تدخل قوي مع أرنولد ظهير أيمن فريق ليفربول، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

غموض موقف مصطفى محمد:

مصطفى محمد

حالة من الغموض تحيط بمستقبل النجم مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

انضم مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، لكن النادي التركي لم يحسم قرار النهائي بشأن مستقبل المهاجم المصري حتى الآن.

مصطفى محمد فقد جزءا كبيرا من مستواه من انطلاق الموسم الجديد 2021 - 2022، كما لم يحظى بكامل ثقة فاتح تريم المدير الفني جالاتا سراي، حيث يتواجد على دكة الفريق، في معظم مباريات الفريق، منذ انطلاق الموسم الجديد.

كما وجه فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تهديدا صريحا لـ مصطفى محمد، بشأن مستقبله مع جالاتا سراي، بعد تراجع مستواه، مؤخرا.

فاتح تريم قال في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن تفعيل بند شراء مصطفى محمد، سيتعمد على مستواه خلال الفترة المقبلة “ أي أن استمرار اللاعب بهذا المستوى، يعني خروجه من حسابات جالاتا سراي”.

صحيفة "فوتو ماك" التركية، أكدت أن، مستقبل المهاجم المصرى مصطفى محمد أصبح فى خطر مع جالاتا سراى، نظرا لتراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، وعدم نجاحه فى هز شباك المنافسين، بجانب انخفاض معدلات اللياقة البدنية.

أولمبياكوس يضحي بـ كوكا

كوكا

يواجه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، شبح الرحيل عن صفوف أولمبياكوس، بسبب الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي اليوني.

وذكر موقع “ سبور تايم” اليوناني، أن أحمد حسن كوكا، ضمن 4 مرشحين للخروج من أولمبياد، خلال الصيف الجاري، لتعويض الخسائر المالية، التي تعرض لها النادي مؤخرا.

وأوضح الموقع اليوناني، أن خسائر أولمبياكوس بلغت 30 مليون يورو، بعد وداع دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي، مؤخرا.

وردة يسعى للهروب من جحيم لوشيسكو:

عمرو وردة

ذكر موقع “ أون سبورت” اليوناني، أن عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، على أعتاب نادي تولوز الفرنسي، خلال الصيف الجاري، بعد أزمته الأخيرة، مع مدربه رازفان لوشيسكو.

كانت تقارير يونانية، أكدت مؤخرا، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك اليوناني، طرد اللاعب عمرو وردة لاعب الفريق، من تدريبات الفريق، بسبب سوء سلوكه خلال المران.

وعاد عمرو وردة إلى تدريبات فريقه باوك اليونانى، ولكن يبدو أن الأزمة لن تنتهي.