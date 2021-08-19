أرقام رزقي حمرون أول صفقات فاركو في الدوري الممتاز ..مسيرة متواضعة في فرنسا وتوهج بالجزائر

أعلن نادي فاركو تعاقده مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، لينضم اللاعب لتدريبات الفريق البرتقالي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصري الممتاز 2021-2022 .



ويعد حمرون هو أولى صفقات نادي فاركو، بعد أن جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.



أبرز أرقام رزقي حمرون لاعب فاركو الجديد :



- بدأ رزقي حمرون حياته في ناشئين نادي نصر حسين داي الجزائري ثم انتقل الي نادي نارب ريجيه في فرنسا ثم الي نادي شباب بجاية الجزائري .

- في عام 2014 بدأ مشوار حمرون الاحترافي بانضمامه إلى نادي ديجون الفرنسي ولعب 21 مباراة وسجل 3 أهداف فقط

-عام 2016 انتقل اللاعب الي ناديIs-Selongey الفرنسي ولعب 4 مباريات ثم انتقل الي فريق Wasquehal في القسم الثاني الفرنسي

- في عام 2017-2018 انتقل حمرون الي نادي ASC Saint-Apollinaire الفرنسي ولعب 26 مباراة وسجل 5 أهداف

- أفضل ما قدمه اللاعب الجزائري - صاحب الـ25 عاما - كان مع فريق شبيبة القبائل حيث خاض 71 مباراة وسجل 20 هدف خلال الفترة من 2018-2021

-وفي أخر مواسمه مع شبيبة القبائل الجزائري سجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه .



ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمى ،فيما يضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من : عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.