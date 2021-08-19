عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام رزقي حمرون أول صفقات فاركو في الدوري الممتاز ..مسيرة متواضعة في فرنسا وتوهج بالجزائر

رزقي حمرون
رزقي حمرون

أعلن نادي فاركو تعاقده مع  المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، لينضم اللاعب لتدريبات الفريق البرتقالي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصري الممتاز 2021-2022 .


ويعد حمرون هو أولى صفقات نادي فاركو، بعد أن جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.


 أبرز أرقام رزقي حمرون لاعب فاركو الجديد : 


- بدأ رزقي حمرون حياته في ناشئين نادي نصر حسين داي الجزائري ثم انتقل الي نادي نارب ريجيه في فرنسا ثم الي نادي شباب بجاية الجزائري .

- في عام 2014 بدأ مشوار حمرون الاحترافي بانضمامه إلى نادي ديجون الفرنسي ولعب 21 مباراة وسجل 3 أهداف فقط

-عام 2016 انتقل اللاعب الي ناديIs-Selongey  الفرنسي ولعب 4 مباريات ثم انتقل الي فريق Wasquehal في القسم الثاني الفرنسي

- في عام 2017-2018 انتقل حمرون الي نادي ASC Saint-Apollinaire الفرنسي ولعب 26 مباراة وسجل 5 أهداف

- أفضل ما قدمه اللاعب الجزائري - صاحب الـ25 عاما - كان مع فريق شبيبة القبائل حيث خاض 71 مباراة وسجل 20 هدف خلال الفترة من 2018-2021 

-وفي أخر مواسمه مع شبيبة القبائل الجزائري سجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه .


ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمى ،فيما يضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من : عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

 

رزقي حمرون فاركو نادي فاركو

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر التجديد لـ أيمن حفني موسمًا

دفن الجنين دون الصلاة عليه .. البحوث الإسلامية يوضح الحكم

مدرس مساعد مخ وأعصاب: لا يوجد بديل للعلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات

ما حكم من ترك جمعتين لمرضه بكورونا؟ الإفتاء تجيب

وزير التعليم: محتجون أمام الوزارة يطالبون ما ليس من حقهم ..فيديو

بشرى سارة لـ البنانيين بشأن المازوت والبنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف تفاصيل إلزام العاملين بالتعليم بالتطعيم بلقاح كورونا قبل بدء الدراسة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ