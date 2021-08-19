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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل البحريني يوجه كلمة للشعب بمناسبة عاشوراء

ملك البحرين
ملك البحرين

أبدي العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالجهود الوطنية المخلصة  التي يواصل بذلها فريق البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما حققه من نجاح مميز وتقدم إيجابي في تصديه لجائحة كورونا والسيطرة عليها.

كما أعرب في كلمة له اليوم  عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق والعاملين في الصفوف الأمامية من الأطقم الطبية والصحية والتمريضية والفرق المساندة على جهودهم الناجحة ودورهم الفاعل خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، والذي أسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

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فيما أشاد، بجهود كافة المؤسسات والأجهزة المعنية ومجلس الأوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، شاكراً لهم على حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم، وعلى مواقفهم المسؤولة باتباع وتطبيق التعليمات الوقائية والخطط الاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، من أجل سلامة الجميع والحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في مواجهة هذه الجائحة.

وتوجه  كذلك بالشكر إلى العلماء والمشايخ الأفاضل على ما بذلوه من جهد، والمتمثل في حفظ النفس وتجنيبها للمخاطر والضرر، وهو ما وفقنا بفضل من الله باليسر والسلامة والاطمئنان.

ونوه بما أبده الجميع خلال إحياء ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع وتعاملهم مع تحديات هذه المرحلة.

وأكد إن ما تميز به موسم عاشوراء لهذا العام من إجراءات حذرة ومنضبطة وما أحيط بهذه المناسبة من عناية واهتمام لإحياء جوهرها بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها ومكانتها لهو نابع من خصوصيتنا البحرينية بنسيجها الاجتماعي المتماسك والمتعايش بسلام وانسجام، والتي ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعاً إنسانياً في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية ومركزاً حاضناً لقيّم ديننا الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم.

وختم قائلا : إن البحرين باحتضانها وتوقيرها وحمايتها للحريات الدينية بشعائرها المختلفة تعبر تعبيراً صادقاً عن رحابة مجتمعنا، وقدرة بلادنا على التعايش المتحضر في ماضيها وحاضرها، والتي ستبقى بعون الله واحة إخاء ومنارة سلام لأهلها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة المعطاءة بالخير.

البحرين رئيس مجلس الوزراء الاطقم الطبية الملك حمد بن عيسي ولي العهد موسم عاشوراء

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