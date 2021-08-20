الأحد .. فتح باب التماسات النتائج بآداب حلوان

بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/



وقد اعلنت كلية الاداب جامعة حلوان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية ، كما قد نوهت انه سيتم فتح باب الالتماس الالكترونى للنتائج ابتداء من يوم ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ و حتى يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١ .



وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها .