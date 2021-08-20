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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. فتح باب التماسات النتائج بآداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

 

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/
http://app1.helwan.edu.eg/
http://app2.helwan.edu.eg/

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جامعة حلوان .. برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق


وقد اعلنت كلية الاداب جامعة حلوان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية  ، كما قد نوهت انه سيتم فتح باب الالتماس الالكترونى للنتائج ابتداء من يوم ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ و حتى يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١ .


وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها .

جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني نتائج الفصل الدراسى الثانى كلية السياحة والفنادق الإلتماس

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