وزير التعليم: محتجون أمام الوزارة يطالبون ما ليس من حقهم ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، إن هناك طلاب في المرحلة الإعدادية لا يعرفون القراءة والكتابة، مؤكدا أن هناك محتجين أمام باب الوزارة لم يظلموا ويطالبون ما ليس من حقهم.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” ، أن نسب التظلمات انخفضت، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة، مؤكدا “نعيد فحص إجابات الطلاب الراغبين إذا أرادوا ذلك”.

تم عقد ثلاثة امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي

وتابع الدكتور طارق شوقي، أنه تم عقد ثلاثة امتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل التدريب على الامتحانات قبل الامتحان النهائي.

وأشار شوقي إلى أن تطوير التعليم لم يعد اختياريا لكنه أصبح ضرورة حتمية مؤكدا أنه غيرنا طريقة التعليم للطلاب لقياس مستوى الفهم.