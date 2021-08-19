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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان .. برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق

كلية السياحة والفنادق
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عن برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

 

و يهدف البرنامج، إلى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط بنجاح فى سوق العمل الإداري الخاص بالطيران محليا وإقليميا ودوليا، ينمى قدرات الدارسين من شركات الطيران وأجهزة الطيران المدنى والمطارات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية وتخطى العقبات والأزمات التي تواجه مسار العمل.

 

كما يقوم البرنامج بدمج الدارس بمجريات الأحداث ومناقشة المستجدات التى تمر بها الصناعة لاكساب الدارس الخبرة المستمرة بما تحملة من تطور دائم ومستمر للمعلومات الاكاديمية ليستمد منها الخبرة العملية لمواكبة مسارات العمل المهني، ويكسب البرنامج الخريج العديد من المهارات والمعارف والخصائص المتعلقة بصناعة السياحة والسفر ومنها الخصائص الخاصة بصناعة الطيران وعلم الإدارة والتسويق ما يساعد الدارس على تحسين معدل الإنتاج، انخفاض التكلفة، تقديم خدمة حديثة وراقية ومناسبة لمتطلبات العميل، كما يكسب الخريج التعرف على القوانين والتشريعات الحاكمة لصناعة الطيران فى مصر والعالم، معرفة البيئة الاقتصادية والمحاسبية وعلم الإدارة لاكتساب الخبرة لسير العمل ومتابعته.

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كذلك يكسب البرنامج الخريج مهام التسويق السياحي ودعم واتخاذ القرار لمسايرة الأعمال بكفاءة ودراية لمتغيرات السوق، قيادة الطاقة البشرية وكيفية تنميتها والعمل داخل مجموعة وكيفية إدارتها، كيفية وضع الإستراتيجيات والتخطيط للمستقبل فى ظل معطيات الحاضر وتحديات المستقبل وكذلك التعرف على علم اتخاذ القرار الاستراتيجي، ودراسة علم التخطيط لشبكات الطيران لتقييمها وتحديد الأنسب منها.

 

ويتميز البرنامج بانه يؤهل الخريج للعمل فور التخرج فى مجال إدارة الطيران فى المطارات وشركات الطيران، يتيح البرنامج للدارس دراسة كافة المواد التخصصية فى مجالى الطيران باللغة الاجنبية الامر الذى يرفع أسهم الخريج فى سوق العمل ويزيد من فرصة الالتحاق بالعمل فى مجال الادارة والتخطيط بالمطارات وشركات الطيران.

 

هذا وتتمثل مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير بين 18 شهرا إلى عامين يتم تقسيم الدراسة خلالهم الى ثلاث أجزاء يتضمن كل جزء وحدتين وكل وحدة بها تتم الدراسة بها فى مدة تترواح فى 12-18 يوم، كما يجب على الدارس اجتياز الثلاث أجزاء بنجاح بالاضافة الى اتمام البحث المقدم ومناقشته منافشة علنية.

 

وتتمثل شروط القبول في البرنامج وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي، أن يكون له سابق خبرة فى مجال الطيران سواء المدنى او الحربى او صناعة السياحة أو صناعات متعلقة بهما، أن يكون حاصل على أجتبارTOFEL او IELTS أن لاتقل الدرجة على 500 درجة.

جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي سوق العمل اخبار التعليم

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