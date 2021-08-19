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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى 57357

صدى البلد

 تم تجديد بروتوكول الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على توفير فرص تدريبية لطلابها، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض

وذلك بحضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى والسادة عمداء ومنسقو الاتفاقيات بكليات التمريض المختلفة (جامعه دمنهور وجامعة طنطا وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد) والسيدة سحر موسي سليمان مديرة التمريض والسيدة رجاء سعيد نائب المدير والسيدة سماح علوي مدير وحدة التدريب.

أكد الدكتور ماجد نجم ان جامعة حلوان تحرص على التعاون المشترك مع الجهات التي يمكن أت تساهم في  تأهيل وتطوير وتدريب طلاب الجامعة،  والتأكيد على أهمية التنمية البشرية للإنسان حيث تعد مهنة التمريض عملاً إنسانيا راقياً له دوره الإنساني وقيمة لذا فإن تنمية الإنسان بشريا هي جوهر عملية التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي، مؤكدا على الأهمية  الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذل خلال المرحلة الحالية لتطوير قطاع التمريض في ظل خطة طموحة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية.

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أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن البروتوكول يهدف إلى تجديد الاتفاق بين الجانبين في مجالات تدريب طلاب الامتياز، وذلك ليكون تدريب الطلاب له نتاج مثمر قادر على أن يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز والمنافسة ويحقق في الوقت ذاته الكفاءة المطلوبة للطلاب المتدربين ويسلحهم بالعلوم والمعارف والتطبيقات التي تتوافق مع واقع ومتطلبات سوق العمل.

هذا وقد تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وكليات التمريض المختلفة وتم الاطلاع على أنشطة المستشفى ووحدة التدريب، ثم عقب ذلك قام السادة العمداء بجولة داخل المستشفى لتفقد الطلاب والوقوف على أنشطة المستشفى وذلك في إطار التعاون المشترك بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.
 

جامعة حلوان كلية التمريض تجديد بروتوكول الامتياز بين كلية التمريض مستشفى٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال اخبار التعليم

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