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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الأعمال يكشف موعد افتتاح المحالج في 3 محافظات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك محلجين سيدخلان الخدمة قريبا خلال موسم الحليج المقبل والذي سيبدأ بعد شهر ونصف تقريبا.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن موقع المحالج في الفيوم وكفر الدوار والزقازيق، على أن يتم افتتاح محلج كفر الزيات بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من افتتاح محلجي كفر الدوار والزقازيق، ليكون الإجمالي 4 محالج.

وتابع وزير قطاع الأعمال، يوجد ثلاثة محالج أخرى في خطة الوزارة خلال الموسم المقبل، ليبلغ إجمالي المحالج التي سيتم تشغيلها سبعة.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر).

كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

جهاز إلكترونى حليج الأقطان وزير قطاع الاعمال خط احمر هشام توفيق

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