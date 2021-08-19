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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يصنع هدفًا في تعادل جالاتا سراي أمام راندرز الدنماركي باليوروبا ليج

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تعادل جالاتا سراي التركي مع راندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن ذهاب المرحلة النهائية من الأدوار التمهيدية المؤهلة للدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

 

ولعب المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع جالاتاسراي، حتى قرر المدير الفني استبداله في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ليشارك بدلًا منه روميلو لوكاكو.

 

وصنع مصطفى محمد هدف التقدم لصالح جالاتاسراي في الدقيقة 25 بعدما منح الكرة لزميله أكتوركوغلو الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أصحاب الأرض بعدما ارتطمت في ساق المدافع، وخدعت حارس المرمى.

وتمكن راندرز من التعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد كرة بدأت من رمية تماس، أرسلت مباشرة لعمق منطقة الجزاء، وحاول كل فريق السيطرة عليها، حتى وصلت إلى فريدريك لاونبورج الذي أسكنها في الشباك.

وكاد مصطفى محمد يعيد جالاتا سراي للتقدم بطريقته المفضلة في الدقيقة 59 بعدما استقبل عرضية فان أنهولت من الجانب الأيسر برأسية من الوضع طائرًا، لكن حارس الفريق الدنماركي أمسك بها.

وقام فاتح تريم في الدقيقة 76 باستبدال مصطفى محمد، ليشارك بدلًا منه المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو.

ويتبقى أمام جالاتا سراي لقاء العودة الأسبوع المقبل في تركيا، بعد التعادل خارج الأرض من أجل حسم التأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

جالاتاسراي التركي راندرز الدنماركي للدوري الأوروبي يوروبا ليج مصطفي محمد روميلو لوكاكو

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