تاج الدين: لقاحات كورونا المعترف بها دوليا موجودة بمصر .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك بعض الدول مثل أمريكا لا تعترف ببعض اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والتى تعطى فى مصر، ولذلك نؤكد أن المواطنين المصريين الذين سيسافرون للخارج سواء لـ مهام أو أعمال خاصة، أنه سيتم تطعيمهم باللقاحات التى تقبلها الدول بالكامل.



وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين ، أنه سيكون هناك أماكن تصل لـ أكثر من 140 مركزا على مستوى الجمهورية سيكونوا مخصصين لتطعيم المسافرين.



ولفت أن اللقاحات المعتمدة فى جميع دول العالم موجودة فى مصر، وسيتم تطعيم المواطنين قبل السفر، وسيكون هناك شهادة لـ المواطن تفيد حصوله على التطعيمات المعتمدة من جميع دول العالم.



وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على اللقاحات الخاصة بالسفر وذلك بسبب فتح بعض الدول المجال الجوي ودخول المواطنين، و بدأ الدراسة فى الدول الخارجية.

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، و اعتبارًا من فجر اليوم تم اتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على قاح كورونا، وهو من أجل السفر.



وأضاف أن المواطن يسجل على الموقع بعض الأشياء منها سبب السفر هل من أجل العلاج و أم لـ العمل أو من أجل الدراسة، أم من أى شئ أخر، وسيسجل المواطن المسافر ميعاد السفر، وسيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وعلى أولوية الحالة الصحية و البلد المتجه لها.



ولفت إلى أنه لا يتم تطعيم المسافرين إلا بتقديم مستند يثبت سفره للخارج، وكشف أن مستند السفر المقدم من المواطنين يحدد نوع اللقاح المستخدم للتطعيم.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتقديم كل شئ من أجل المواطنين، والآن هناك تطعيم منزلى لـ الحالات التى تعانى من إعاقة حركة.



وكشف أن الوزارة تسعى لتقليل زمن تلقى اللقاح بتوسيع رقعة مراكز التطعيم و تحديث المنظومة الإلكترونية، وتم تحديث خدمة الخط الساخن بتوفير موظفين جدد أسبوعيًا لتقليل الفترة بين التسجيل وتلقى اللقاح.

وتابع أنه تم تخصيص رقم على تطبيق واتس أب يحمل رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوي المواطنين بشأن لقاحات كورونا.