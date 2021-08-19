نشرة العالم|مباحثات بين روسيا وإثيوبيا بشأن سد النهضة..الكشف عن هوية المُهدد بتفجير قنبلة الكونجرس..مشاهد مروعة من كابول..وصواريخ إسرائيلية تعبر الحدود اللبنانية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الاخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

مباحثات بين روسيا وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة.. وهذا ما دار بينهما

الشرطة الأمريكية تكشف هوية مُهدد بتفجير قنبلة قرب الكونجرس

مصدر في طالبان يوضح مستقبل الحكومة وسياستها تحت حكم الحركة

شهود عيان.. مشاهد مروعة من مطار كابول لحظة الهروب من حركة طالبان|فيديو

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إعادة ضخ المنحة القطرية لغزة

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا "فظيعة"

الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي

بعد سماع أصوات الطيران الحربي.. صواريخ إسرائيلية تعبر الأجواء اللبنانية

الرئيس التونسي يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدة

مبادرة لبناء مجتمع للصحة العامة.. رئيس الصين يدعو دول العالم لتعزيز حوكمة مكافحة وباء كورونا