وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إعادة ضخ المنحة القطرية لغزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، المصادقة على إعادة ضخ أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "المنحة القطرية إلى قطاع غزة ستدخل عبر آلية جديدة تتولى فيها الأمم المتحدة نقل الأموال"، مضيفا: "الأمم المتحدة ستتولى تحويل أموال المنحة القطرية إلى أحد البنوك في غزة".

وتابع: "آلية تحويل المنحة القطرية إلى غزة تمنح تل أبيب القدرة على مراقبة قائمة المستحقين لها، وتواصلت مع مسؤولين قطريين أدركوا أهمية عدم السماح باستخدام أموال المنحة القطرية لغزة ضدنا".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه خلال السنوات الماضية أدخلت المساعدات إلى غزة نقدا عبر حقائب، ومن غير الواضح إن كان القرار سيُتخذ بدءا من شهر يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تضغط من أجل إنهاء الإجراء الماضي، وتعمل على إنشاء آلية تحويل من خلال صندوق الأمم المتحدة الذي سيسمح بتحويل الأموال حتى إلى المشاريع التي يمكن فيها مراقبة الأموال، ولم يتم تمرير الأموال.

ويعد بند المساعدات المالية أحد النقاط الخلافية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تسليمها إلى السلطة الفلسطينية مباشرة في غزة، لا إلى حركة حماس.