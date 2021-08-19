عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على إعادة ضخ المنحة القطرية لغزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، المصادقة على إعادة ضخ أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "المنحة القطرية إلى قطاع غزة ستدخل عبر آلية جديدة تتولى فيها الأمم المتحدة نقل الأموال"، مضيفا: "الأمم المتحدة ستتولى تحويل أموال المنحة القطرية إلى أحد البنوك في غزة".

txt

توقيع اتفاقية بين إسرائيل وإثيوبيا في صيانة الطائرات

txt

صفعة لـ إسرائيل.. صحيفة أمريكية تصف قوات الإحتلال بجيش التطهير العرقي

وتابع: "آلية تحويل المنحة القطرية إلى غزة تمنح تل أبيب القدرة على مراقبة قائمة المستحقين لها، وتواصلت مع مسؤولين قطريين أدركوا أهمية عدم السماح باستخدام أموال المنحة القطرية لغزة ضدنا".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه خلال السنوات الماضية أدخلت المساعدات إلى غزة نقدا عبر حقائب، ومن غير الواضح إن كان القرار سيُتخذ بدءا من شهر يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تضغط من أجل إنهاء الإجراء الماضي، وتعمل على إنشاء آلية تحويل من خلال صندوق الأمم المتحدة الذي سيسمح بتحويل الأموال حتى إلى المشاريع التي يمكن فيها مراقبة الأموال، ولم يتم تمرير الأموال.

ويعد بند المساعدات المالية أحد النقاط الخلافية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تسليمها إلى السلطة الفلسطينية مباشرة في غزة، لا إلى حركة حماس.

السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المنحة القطرية غزة قطاع غزة إسرائيل

موضوعات متعلقة

المشتبه به أمام الكونجرس الأمريكي يطلب مقابلة بايدن

نداء عاجل من الشرطة الأمريكية إلى المواطنين.. تفاصيل

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بشأن سيارة مشبوهة أمام الكونجرس

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول حادث الكونجرس

الولايات المتحدة تعلن إجلاء 7 آلاف شخص من أفغانستان

الدفاع الأمريكية :لا نخطط لتمديد بقاء قواتنا في أفغانستان إلى بعد الموعد المحدد

ترسيخ السلام والأمن.. مباحثات بين ولي عهد أبو ظبي والرئيس الفرنسي

تشمل مصر والأردن والبنك الدولي.. أمريكا تساعد لبنان في تزويدها بالكهرباء

ترشيحاتنا

اتفاق بين الطاقة الذرية ومعمل تحليل متبقيات المبيدات .. تفاصيل

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

الزمالك يقرر التجديد لـ أيمن حفني موسمًا

دفن الجنين دون الصلاة عليه .. البحوث الإسلامية يوضح الحكم

مدرس مساعد مخ وأعصاب: لا يوجد بديل للعلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات

ما حكم من ترك جمعتين لمرضه بكورونا؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف تفاصيل إلزام العاملين بالتعليم بالتطعيم بلقاح كورونا قبل بدء الدراسة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ