عماد متعب يوجه رسالة لـ المسؤولين بشان مؤمن زكريا

وجه عماد متعب نجم ومهاجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ المسؤولين بشأن مؤمن زكريا نجم الاهلي عقب تردد شائعات بشأن تدهور حالته الصحية.

وأكد عماد متعب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن مؤمن زكريا حالته مستقرة حيث انه ينهي ترتيبات سفره لـ لندن لاستكمال علاجه.

وأضاف عماد متعب من المسؤولين تسهيل إجراءات سفر مؤمن زكريا للخارج سريعا مشددا ان غادر المستشفي عقب مروره بـ ازمه صحية خلال الفترة الماضية

«مؤمن دخل المستشفى في حالة حرجة.. مؤمن بخير وحالته مستقرة» بين هاتين الجملتين وقع الجمهور في حيرة بسبب تضارب الأنباء حول حالته الصحية وخطورة الوضع الحالي للاعب المنتخب الوطني والعديد من فرق الدوري الممتاز، منها الأهلي والزمالك والمصري والإنتاج الحربي.

والد مؤمن: ابني بخير وكفاية شائعات



والحقيقة المؤكدة حتى الآن ما جاء على لسان والد اللاعب عباس الضوى زكريا، أن حالة نجله فى تحسن مستمر، نافياً ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول تدهور حالة اللاعب، مضيفا أن مؤمن بخير وفى تحسن مستمر، ويتواجد فى منزله منذ أكثر من أسبوع، واليوم لديه استشاره عند الطبيب، لمعرفة آخر التطورات للارتجاج الذى تعرض له فى الفترة الماضية، وأنه لا صحة للشائعات التى تم تداولها، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة، خاصة أن الشائعات تؤثر على حالة مؤمن النفسية وعلى أسرته.

وأضاف والد اللاعب، أن مؤمن تعرض لدوار منذ ما يقرب من 10 أيام، ووقع في منزله وأصيب بارتجاج بسيط، وتم نقله إلى المستشفى وخرج منها، وأنه لم يدخل المستشفى بعد ذلك مثلما أشيع، مطالبا الجميع بالدعاء له حتى يتجاوز هذه المحنة.

زوجة اللاعب: قلبي وجعني من الخبر



من جهتها، علقت زوجة مؤمن زكريا على ما أثير حول تدهور صحة نجم الأهلي، بنشرها تدوينة عبر حسابها في "إنستجرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

ونشرت زوجة مؤمن صورًا خلال تواجده في أحد المستشفيات، منذ 10 أيام، على «انستجرام» مصحوبة بعبارة «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة»، واستخدم مروجي الشائعات تلك الصور في الترويج للشائعة الأخيرة.

أصل مرض «رجل القطبين»

يعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين، حيث كانت الأمور تسير على ما يرام في النادي الأهلي، وفجأة طلب مؤمن زكريا الرحيل إلى الدوري السعودي، وبالفعل أعاره الأهلي في 2018 لأهلي جدة، واختفى زكريا عن الأنظار بعد عودته للمارد الأحمر من جديد، قبل أن تتم إعارته لنادي أُحد، وبعد انتظامه فترة في التدريب وفي يناير 2019 شعر بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات بقوة.

تفاقم الوضع وبدأ في الخروج من حسابات المدرب بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها خرج رئيس النادي السعودي «سعود الحربي» وأكد أن مؤمن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم، وتم فسخ عقد اللاعب مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، وبدأت أعراض المرض تظهر عليه، وفي البداية ارتبك الجميع ولم تتوفر أي معلومة عن مرضه، لكن تأكدت إصابته بمرضٍ خطير بعد ظهوره في أحد البرامج الرياضية وهو غير قادر على الكلام بطريقة صحيحة.

مرض مؤمن زكريا، هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

ويتم علاج الضمور العضلي على حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض، ويبدأ العلاج بالتدخل الجراحي في الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي.