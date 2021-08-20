شوبير يكشف حقيقة أزمة كهربا مع سيد عبدالحفيظ وعرضه للبيع

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقية أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس خلال مران الفريق .

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن كهربا خاض مران الفريق بشكل طبيعي ولم تحدث اي أزمة بينه وبين عبد الحفيظ مشددا أن علاقة كهربا بالجميع افضل ما يكون ولا توجد أي أزمة.

وأضاف شوبير أن الاهلي وقع عقوبه قاسيه على كهربا من قبل عندما رفض مصافحة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لذلك ففي حال كان هناك ازمه مع عبدالحفيظ كان سيتم عرض كهربا للبيع على الفور.

وتابع ان كهربا مع الفريق في المعسكر المغلق ومن الممكن ان يشارك اساسيا مع الفريق اليوم امام المصري البورسعيدي .

وأكمل ان كهربا مستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل ولن يرحل خاصة وان اللاعب مازال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته أمس بإستاد مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعداداً لمواجهة المصري ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأكتفي سعد سمير، مدافع الفريق بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم وتدريبات جري حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.جدول ترتيب الدوري المصري، والذي جاء كالتالي:



1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5- بيراميدز 46 نقطة.

6- الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12- المقاولون 35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 32 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.