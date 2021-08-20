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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعرق..صباح البلد يستعرض فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، في دورته الـ29.
 

وقال محمد منير، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن المهرجان يعد واحد من أهم وأعرق المهرجانات التي تشرف على تنفيذها الأوبرا المصرية، منوها إلى أن المهرجان سيستمر لمدة 16 يوما.

 

وأضاف "محمد منير" أن المهرجان سيضم 31 حفل فني، مشددا على أن المهرجان يضم العديد من النجوم الكبار.
 

وأكد الموسيقار على شرف، على أهمية المهرجان، مسترسلا: المهرجان ملتقى للفن المصري تشرفت بحضوري المهرجان.
 

وأشاد الفنان أحمد جمال بتنظيم المهرجان، متابعا: مهرجان محكي القلعة هو بونبوناية السنة".
 


افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين 


كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط اجراءات احترازية متكاملة  لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان  على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالانابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس النواب.

 

من جانبه أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادته بانطلاق مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مرة اخري بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتا إلي أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الابداعية فى المواقع الأثرية لابراز الوجه الحضارى لمصر.

 

وقال إن هذا التعاون يعمل على جذب اهتمام المواطن للفن والإبداع وإلى تراثه الحضارى ويساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية، واثراء تجرية السائح في مصر نتيجة تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الثرية والمتنوعة لمصر.

 

وثمن وزير السياحة والأثار دور وزارة الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بجميع المحافظات، متمنيًا للحاضرين إقامة مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا على آثار بلدهم .

مهرجان القلعة الدولي وزارة الثقافة الفنان أحمد جمال اخبار التوك شو فعاليات مهرجان القلعة

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