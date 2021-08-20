تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي.

قلب الهجوم: مروان حمدي.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحاول فريق سيراميكا كليوباترا الثأر من الزمالك بسبب نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها بنتيجة هدفين دون رد .

علي جانب اخر يحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز للإستمرار في صدارة جدول ترتيب الدورى وحسم اللقب الجولة قبل الاخيرة .

حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا



أسندت لجنة الحكام مباراة سيراميكا والزمالك لمحمد الحنفي حكم ساحة، على أن يتواجد طارق مجدي حكما للفيديو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بينما جاء فريق سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة