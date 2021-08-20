سألنا الزملكاوية: هتعمل ايه لو فريقك خسر الدوري؟..ردود صادمة..فيديو

بعد تنافس الأهلي والزمالك علي الدوري، رصد موقع صدى البلد أراء الجماهير حول احتفالهم في حالة مكسب الزمالك أو الأهلي.

حيث قال "أحمد محمد" أنه في حاله خساره نادي الزمالك سوف يبكي، لافتا أن الزمالك يستحق الدوري .

ولفت"محمود بدر"إلي أن النجاح متوقع للأهلي وإذا فاز الأهلي سيحتفلون داخل النادي مع اللعيبة.

ونوة "فواد خالد"بأنه في حالة فوز الزمالك سيحتفل المشجعون داخل نادي الزمالك بالأعلام والألعاب النارية.

وأشار"أسامة أكرم" إلى أن احتفالات الأهلي ستملاء الشوارع لانهم عدد كببر .

واختتم"محمد أيمن" بأن البلد ستشهد حاله من الفرح الكبير حال فوز الأهلي.