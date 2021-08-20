عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سألنا الزملكاوية: هتعمل ايه لو فريقك خسر الدوري؟..ردود صادمة..فيديو

صدى البلد

بعد تنافس الأهلي والزمالك علي الدوري، رصد موقع صدى البلد أراء الجماهير حول احتفالهم في حالة مكسب الزمالك أو الأهلي.

حيث قال "أحمد محمد" أنه في حاله خساره نادي الزمالك سوف يبكي، لافتا أن الزمالك يستحق الدوري .

ولفت"محمود بدر"إلي أن النجاح متوقع للأهلي وإذا فاز الأهلي سيحتفلون داخل النادي مع اللعيبة.

ونوة "فواد خالد"بأنه في حالة فوز الزمالك سيحتفل المشجعون داخل نادي الزمالك بالأعلام والألعاب النارية.

وأشار"أسامة أكرم" إلى أن احتفالات الأهلي ستملاء الشوارع لانهم عدد كببر .

واختتم"محمد أيمن" بأن البلد ستشهد حاله من الفرح الكبير حال فوز الأهلي.

الزمالك الأهلي والزمالك الأهلى نادي الزمالك فوز الزمالك

ترشيحاتنا

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

السعودية.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

هل يمكن أن تشتعل السيارات الكهربائية بسبب السيول؟

إجراءات جديدة للمسجدين الحرام والنبوي.. تفاصيل

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. بث مباريات الدوري الأيطالي مجانا

أفغانستان وليبيا على الطاولة.. بوتين يستقبل ميركل في زيارة وداع بموسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات

جريمة مساكن الزلزال.. بلطجية يشرحون جسد شاب مات دفاعا عن إهانة والدته

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ