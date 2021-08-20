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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. بث مباريات الدوري الأيطالي مجانا

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بث بعض مباريات الكالتشيو، مجانا،عبر قناتها الرسمية، على موقع يويتوب.

 

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان عبر موقعها الرسمي:" ستقوم رابطة الدوري الإيطالي ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من غدا السبت الموافق 21 أغسطس، مع انطلاق الدوري الإيطالي، حيث سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة ".


وأضاف البيان:" ستبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرة من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم".


وأشار البيان: "رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائما لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة".

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وواصل البيان:"  في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك".

 

وأوضح البيان:" سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

 

 جدول المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى

 

السبت 21 أغسطس:

إنتر ضد جنوى
إمبولي ضد لاتسيو 


الأحد 22 أغسطس
أودينيزي ضد يوفنتوس
روما ضد فيورنتينا 


الإثنين 23 أغسطس
سامبدوريا ضد ميلان 

 

يذكر أن شبكة بي إن سبورتس القطرية، احتكرت بث مباريات الدوري الإيطالي، خلال السنوات الماضية، عبر قنواتها المشفرة.

 

وانتهت حقوق بث شبكة بي إن سبورتس لبث مباريات الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ولم يتم تجديد التعاقد.

 

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