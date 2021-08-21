إبراهيم ..فلاح يبحث عن علاج في الفيوم ..شاهد

يعيش ابراهيم الفلاح البالغ من العمر65 عاما مأساة حقيقية بمحافظة الفيوم، حيث يعانى من إصابة عينيه الاثنتين بالمياه البيضاء، وفشله حتى الآن في إجراء عملية جراحية بالمجان في أي مستشفى حكومي، وإصابته بارتجاج في رأسه نتيجة حادث دراجة بخارية تعرض له.

وكذلك إصابته بكسر في قدمه مما جعله لا يتمكن من السير نتيجة سقوطه فى بالوعة صرف صحى لعدم الرؤية نهائيا نتيجة إصابته بالمياه البيضاء فى عينيه، وأصبح ابراهيم قعيد الفراش لا يستطيع العمل فى النقاشة .

يقول إبراهيم أبلغ من العمر 65 عاما: كنت قبل أن يرهقني المرض أعمل نقاشا وأعول أسرتى المكونة من زوجة و3 أبناء ، منهم بنتين قمت بتزويجهما والحمد لله وولد يعمل فى النقاشة .

كنت عايش مستور أنا وزوجتى على الحلوة والمرة ، لكنى فوجئت بأن المياه البيضاء اللعينة تصيب عينى الشمال، وبعدها بشهور قليلة أصيبت عينى اليمنى بالمياه البيضاء ايضا، قمت برحلة عذاب الى مستشفى جامعة الفيوم التي رفضت أجراء العملية لي، ثم توجهت الى مستشفى الرمد ، فرفضوا ايضا اجراء العملية للمطالبة بسداد رسوم لا أقدر عليها .

والان أعيش بدون أن ارى النور بسبب المياه البيضاء التى أصابت عيناى، وفى أحد الأيام وأثناء سيرى فى الشارع صدمنى موتوسيكل مسرع ووقعت على الأرض بعد أن هرب الشاب الذى يستقله، وأصيبت بارتجاج فى رأسي، وتسبب ذلك في إصابتي بنوبات إغماء وصداع مستمر، بالإضافة لأنني اسير ببطئ شديد لإصابتي بسبب حادث الموتوسيكل.

ويناشد ابراهيم الفلاح الذى يبلغ من العمر 65 عاما وزيرة الصحة التدخل شخصيا وإصدار قرار بعلاجه وأجراء عملية المياه البيضاء له بالمجان فى اى مستشفى رمد .

كما يطالب ابراهيم وزيرة التضامن بعمل معاش له يعينه على ظروف الحياة، حيث أنه يبلغ من العمر 65 عاما ولا يستطيع الكسب حيث كان يعمل فى مهنة النقاشة .