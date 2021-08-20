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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد كريم بنزيما

فلورنتينو بيريز رئيس
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وكريم بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق، حتى عام 2023.

 

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كريم بنزيما جدد عقده مع الفريق، ليستمر في صفوف النادي الملكي، حيث  30 يونيو من عام 2023.

 

ويعد كريم بنزيما أبرز لاعبي ريال مدريد، منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، متجها إلى يوفنتوس.

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يذكر أن كريم بنزيما احتل المركز الثاني، في ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا.

 

وانضم كريم  بنزيما إلى ريال مدريد في عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

 

ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي:

 

ويستعد ريال مدريد حاليا، لمواجهة ليفانتي، المقرر لها، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني.

 

كان ريال مدريد اكتسح ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مشواره، في مسابقة الدوري الإسباني.

 

وفشل ريال مدريد، في التتويج بأي بطولة الموسم الماضي، سواء على السبيل المحلي أو العالمي.

 

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