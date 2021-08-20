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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منذ عام 1930.. التنمية الحضرية: حصر مستعمرة الجذام بالقليوبية تمهيدا لتطويرها

مستعمرة الجذام
مستعمرة الجذام

قال إيهاب الحنفى منسق صندوق التنمية الحضرية، إنه تم حصر مستعمرة الجذام بالقليوبية تمهيدا لتطويرها، وتبين أنها على مساحة 262 فدان، مهملة بالكاملة، ومنها جزء به عنبر رجالى قديم، ورصد الوضع الراهن بالمنطقة، حيث لم يتم تطويرها منذ عام 1930، وبها جزء مقلب للنفايات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «رانيا هاشم» ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه تم إجراء زيارة ميدانية من رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ القليوبية، وبصدد رصد مساحة المنطقة ليتم تحديد المشكلة وطرق حلها، ويتم حصر القاطنين بالمنطقة وهناك برنامج تطوير عمرانى". 

وتابع أن شخصا يتبرع لتخطيط المنطقة ويتم عرضه على رئيس الوزراء وعند الموافقة يتم البدء مباشرة، وأنه خلال شهر سيتم العمل على أرض الواقع بعد موافقة رئيس الوزراء على التخطيط.


بدأ صندوق التنمية الحضرية ومحافظ القليوبية مناقشة مشروع تطوير منطقة "مستعمرة الجذام" بأبو زعبل بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتقع منطقة  "مستعمرة الجذام" علي مساحة 262 فدانا ‏وتشمل منطقة سكنية (عزبة الشهيد عبد المنعم رياض) وأراضى زراعية، وأيضا مرمى ‏للنفايات على أطراف المنطقة.  

وكان رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ القليوبية قد قاما بزيارة تفقدية  عقب اجتماع عقد بديوان محافظة القليوبية لمناقشة المشروع.

وقال المهندس خالد صديق، في تصريح اليوم، إنه سيتم تطوير المنطقة كاملة وتوفير جميع المرافق للمنطقة، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل ‏لسرعة الرفع المساحي للمنطقة، وحصر قاطني عزبة الشهيد عبد المنعم رياض بالمنطقة، وحصر الأراضي ‏الزراعية؛ لوضع التصور الأولي لتطوير المنطقة.

‏وأشار مدير مستشفي الجذام، إلى أن المستشفي لم يتم تطويرها  منذ عام 1923، حيث إن حالة العنابر متردية وتلزم الترميم، موضحا أنه يوجد مقترح لتحويل مستشفي الجذام إلى مستشفى مركزي للأمراض الجلدية بوزارة الصحة.

من جانبه، أكد المهندس خالد  صديق، أنه سيتم عرض الموضوع كاملا علي رئيس مجلس الوزراء؛ ‏لسرعة تطوير المنطقة كاملة، والحفاظ على استقرار قاطنيها.

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