أسعار مواد البناء اليوم السبت 21-8-2021

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء في السوق المحلية اليوم،السبت 21 أغسطس 2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث استقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء اليوم

وبالنسبة لأسعار مواد البناء سجل الأسمنت، فتراوحت بين 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 - 1250 جنيها للطن.



وسجلت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع، و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60 - 100 جنيه للمتر حسب المكان.

وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550 - 600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600 - 650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350 - 2450 جنيها.

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

حديد عز سجل 14600 جنيه، حديد بشاي سجل 14500 جنيه، حديد العتال سجل 14500 جنيه، حديد المراكبي سجل 14300 جنيه، حديد المصريين سجل 14550 جنيها، حديد العشري سجل 14300 جنيه، حديد مصر سجل 14300جنيه.