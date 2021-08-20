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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظاهرة فلكية تشهدها القاهرة غدا.. القمر عند أبعد مسافة له من الشمس

القمر
القمر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة تشهدها سماء القاهرة مساء غدا  السبت الموافق 21 أغسطس و يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن القمر سيكون عند عند أبعد مسافة له من الشمس طوال يوم غدا السبت، فى ظاهرة فلكية مميزه تحدث كثيرا .

 

حيث يكون القمر عند أبعد مسافة له من الشمس في هذا اليوم ،  وقد أوضح الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الظاهرة لا تمثل أي خطورة علينا .

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وأضاف ، أن مثل هذه الظواهر تحدث بصفة مستمرة ودائمة ، ويقوم المعهد برصدها باستمرار ، فلا داع للقلق بشأن حدوثها .

 

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار  أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.


لهواة الفلك ... المشترى أكبر كواكب مجوعتنا الشمسية يقابل الشمس 

جدير بالذكر أننا شهدنا  يوم امس ظاهرة فلكية هامة حيث سيكون كوكب المشترى في مقابلة الشمس، في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب المشتري العملاق أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية سوف يكون في مقابلة مع الشمس حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة ويظل مرئيًا طوال الليل وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

أوضح  الدكتور "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ موقع صدي البلد أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة وذلك بفضل انه سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس . 

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