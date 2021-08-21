كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش مشاريع التخرج...والطلاب يصنعون نموذجا لـ ذراع آلية مفصلية..ورئيس الجامعة يشيد بطلاب الجامعة المبتكرين

الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان : الجامعة بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين



الدكتور ابراهيم لطفي : المشروعات الطلابية تساهم في حل المشكلات المجتمعية

تتوالى ابداعات طلاب جامعة حلوان بكافة كلياتهم فى مشاريع تخرجهم التى تعمل على حل المشكلات الحياتية و ابتكار اجهزة تساعد على مواجهة مصاعب الحياة .

ناقش طلاب البكالوريوس قسم تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم بـ جامعة حلوان، مشروعات التخرج للعام الجامعي 2020/ 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، ومتابعة الدكتورة صابرين عبدالله عبد الوهاب واشراف الدكتور السيد الموشي و حسن أحمد حسن.



ضمن مشروعات التخرج، نوقش مشروع "تصنيع نمــوذج لـ ذراع آلية مفصلية" ويتضمن المشروع أيضا التعرف على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومكونات الطابعة ثلاثية الأبعاد وكيفية تجميعها وتركيب أجزائها الميكانيكية والأجزاء الإلكترونية الخاصة بالتحكم فيها وأيضا تثبيت واستخدام البرمجيات الخاصة به.



وصرح فريق مشروع "تصنيع نمــوذج لذراع آلية مفصلية" عبر تصريحات لـ "صدي البلد" بأن الهدف من المشروع تصنيع وتحليل ذراع روبوتية والتعرف على كيفية عمل التصميم الميكانيكي للذراع الآلية باستخدام برنامج التصميم بالحاسب SOLID WORKS، وكذلك التعرف على تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في طباعة مكونات الذراع الآلية، وأيضا تصميم نظام التحكم في حركة الذراع الآلي باستخدام لوحة التطوير مفتوحة المصدر ARDUINO وأجزاء إلكترونية وكهربائية أخرى تستخدم للتحكم في الحركة الخاصة بالذراع الآلية.

وأوضح فريق المشروع المشاركون باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب الآلي CAD في تصميم و تعديل التصميم للذراع الآلية المفصلية و التي تستخدم في عمليات المناولة والتجميع في خطوط الإنتاج، واستخدام برامج التصنيع بمساعدة الحاسب الآلي لاستخراج الـ G-Code المستخدم في عملية التصنيع على الطابعة ثلاثية الأبعاد 3D Printer, ثم طباعة الأجزاء الخاصة بالذراع الآلية و التي تم تعديلها و تحويلها إلى G-Code باستخدام برامج التصميم و التصنيع بمساعدة الحاسب الآلي و تتم عملية الطباعة باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد و تستخدم مادة البلاستيك ذو خصائص محددة في عملية الطباعة وتصنيع الأجزاء.

ويتكون فريق عمل مشروع "تصنيع نمــوذج لذراع آلية مفصلية" من الطلاب:



"إسلام محمد محمد زايد ، محمد حسن تمساح ، أحمد سمير محمد ، علاء عبد الفتاح مخلوف ، أحمد لطفي جودة عوض"

أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المبتكرين المتميزين الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن كليات جامعة حلوان تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على قدرة أبنائنا الطلاب فى الإبتكار وتؤكد أن لدى مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطلاب علماء المستقبل مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

وأوضح ان ابتكارات طلاب جامعة حلوان تدل على ابداعهم و توسع فكرهم و اشار الى ان جامعة حلوان غنية بالابداع .



واضاف إن الشباب هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بـ جامعة حلوان أن المشروعات الطلابية المميزة تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة الطلاب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافزا قويا علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.

كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، قائلا إن الطلاب قدموا العديد من المشاريع فى المجال الطبي المميزة التى كانت تدعو إلى الفخر والاعتزاز، بالاضافة الى افكار مشاريعهم الاخرى التى قدموها التى تساهم فى حل مشكلات مجتمعنا .