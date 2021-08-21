أخبار الرياضة.. تأخر حافلة الأهلى ولقب الدورى يقترب من الزمالك وإصابة زوجة الحضري

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بسبب حادث على الطريق الصحراوي.. تأخر عودة حافلة الأهلي للقاهرة
تأخر أتوبيس النادي الأهلي أثناء عودته من مدينة الاسكندرية على الطريق الصحراوي بعد إنتهاء الفريق الأول من مواجهة نظيره فريق المصري في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.
بعثة فريق رجال يد الأهلي تتوجه اليوم للمغرب للمشاركة فى بطولة إفريقيا
تغادر القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح اليوم السبت متوجهة إلى المغرب من أجل المشاركة فى خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.
باريس سان جيرمان يفوز على بريست 4-2 ويتصدر الدوري الفرنسي
فاز فريق باريس سان جيرمان على بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.
الأهلي يهزم المصري برباعية.. ويستمر في المركز الثاني
انتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يتخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بصعوبة .. ويقترب من التتويج بالدوري
حقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
إنبي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الشوط الأول
سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي انبي وطلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.
إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة
تعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.
إصابة مهاجم تشيلسي بفيروس كورونا
أعلن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، إصابة كريستيان بوليسيتش مهاجم الفريق بفيروس كورونا ، وغيابه عن مباراة أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز