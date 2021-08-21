أخبار الرياضة.. تأخر حافلة الأهلى ولقب الدورى يقترب من الزمالك وإصابة زوجة الحضري

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تأخر أتوبيس النادي الأهلي أثناء عودته من مدينة الاسكندرية على الطريق الصحراوي بعد إنتهاء الفريق الأول من مواجهة نظيره فريق المصري في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

تغادر القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح اليوم السبت متوجهة إلى المغرب من أجل المشاركة فى خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

فاز فريق باريس سان جيرمان على بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.

انتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

حقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي انبي وطلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

تعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.

أعلن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، إصابة كريستيان بوليسيتش مهاجم الفريق بفيروس كورونا ، وغيابه عن مباراة أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز