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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على بريست 4-2 ويتصدر الدوري الفرنسي

صدى البلد

فاز فريق باريس سان جيرمان على بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح أندير هيريرا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 23، أعقبه كيليان مبابي بهدف ثان في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 42، سجل فرانك هونورات هدفًا لبريست، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل إدريسا جاي الهدف الثالث للبي إس جي 73، لكن ستيف موني سجل الهدف الثاني لبريست في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 90، أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا انتصار الباريسيين بتسجيله الهدف الرابع، ليؤمن نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بريست عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ثيلو كيرير - بيرسينيل كيمبمبي- عبدو ديالو

خط الوسط: ماركو فيراتي - إدريسا جاي - أندير هيريرا - جيني فينالدوم

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بطولة الدوري ترتيب الدورى مبابي

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