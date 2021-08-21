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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة فريق رجال يد الأهلي تتوجه اليوم للمغرب للمشاركة فى بطولة إفريقيا

فريق رجال يد الأهلي
فريق رجال يد الأهلي

تغادر القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح اليوم السبت متوجهة إلى المغرب من أجل المشاركة فى خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

 

وتضم بعثة فريق رجال يد الأهلي كلا من : ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

 

أما قائمة لاعبي فريق رجال يد الأهلي فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد كاستيللو وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.

 

وتدخل بعثة فريق رجال يد الأهلي فقاعة طبية فور وصولها إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

 

ومن المقرر خضوع بعثة رجال يد الأهلي بالكامل لمسحة كورونا فور الوصول إلى المغرب، إلى جانب مسحات يومية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

 

كان فريق رجال يد الأهلي قد خاض معسكر إعداد مغلقا في الإسكندرية تخلله عددا من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

 

ويتواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

 

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي ، ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 24 أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.

 

يذكر ان فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى خاض 4 مواجهات ودية خلال معسكره المغلق الذي أقيم خلال الفترة الماضية استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وخاض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مبارياته الودية أمام نظيره سموحة يوم 15أغسطس الجاري والاوليمبى يوم 16 والبنك الأهلي يوم 17 و أخيرا أصحاب الجياد يوم 18 من الشهر نفسه .

 

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