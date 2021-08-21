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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب حادث على الطريق الصحراوي.. تأخر عودة حافلة الأهلي للقاهرة

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

تأخر أتوبيس النادي الأهلي أثناء عودته من مدينة الاسكندرية على الطريق الصحراوي بعد إنتهاء الفريق الأول من مواجهة نظيره فريق المصري في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

 

جاء تأخر أتوبيس النادي الأهلي بسبب وقوع حادث على الطريق الصحراوي ما أدى إلى توقف السيارات على الطريق عقب وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

أحداث المباراة..


مرر حسين الشحات كرة خطيرة بالمقاس على رأس صلاح محسن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولكن أخطأها محسن وسدد رأسية في الأرض وحرم الأهلي من هدف مبكر.

 

وتألق عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي، في التصدي لكرة رائعة من مجدى أفشة الذي استقبل كرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذي أرسل كرة رائعة وسددها أفشة ولكن كان لها ثروت بالمرصاد.

 

ومرة أخرى توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري البورسعيدي في الدقيقة 4 من عمر المباراة ووصل لمنطقة جزاء المصري وسدد كرة قوية ولكن عصام ثروت منعها من المرور وتصدى لها.

 

استطاع الأهلي أن يخترق دفاعات المصري ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق صلاح محسن الذي استقبل كرة علي معلول ببراعة وأسكنها الشباك برأسية رائعة.

 

وطالب لاعبي المصري البورسعيدي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة وتوقفت المباراة للعودة لتقنية الـ VAR.

 

ولم يحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء واستمر اللعب بشكل طبيعي.

 

استطاع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري ان يراوغ دفاع الاهلي في الدقيقة 29 من عمر المباراة ويسدد كرة صاروخية ويسكنها شباك محمد الشناوي.

 

مرر حسين الشحات كرة رائعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة على رأس طاهر محمد طاهر الذي أسكن الكرة شباك عصام ثروت حارس مرمى المصري في زاوية صعبة على الحراس.

 

سجل أحمد رفعت  لاعب المصري البورسعيدي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد احتساب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح المصري.

 

توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري وسدد كرة رائعة خدع بها حارس المرمى عصام ثروت لتصبح النتيجة 3-2 لصالح المارد الأحمر.

 

انفرد حسين الشحات لاعب الأهلي بحارس مرمى المصري ومرر الكرة لكهربا الذي سدد كرة في المرمى ليصبح الأهلي متقدماً على المصري برباعية مقابل هدفين.

 

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة رائعة وصل بها الى منطقة جزاء المصري ومرر كهربا كرة مميزة لمحمد هاني الذي سدد الكرة ولكن القائم الأيسر منع هاني من تسجيل الهدف الخامس للمارد الأحمر.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي لـ 72 نقطة ويستمر في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 ويظل في المركز الرابع. 

 

الأهلى المصري الدوري حسين الشحات أفشة طاهر محمد طاهر

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