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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية تفرض كردونا أمنيا حول أحد العقارات المائلة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حدث ميل لاحد العقارات  بمنطقة المجزر، مكون من 9 طوابق، على العقار المجاور له، وتم فرض كردون أمني حوله.

وتلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بحدوث ميل في أحد العقارات بمنطقة المجزر بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، ومسؤولي حي غرب المنصورة، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 9 طوابق، على مساحة 210 أمتار تقريبا، تحت الإنشاء، وخالي من السكان، وحدوث ميل 30 سم تجاه العقار المجاور له، ويوجد بينهما فاصل حدودي يقدر بنحو مترا، ومكون من 11  طابقا على مساحة 300 متر تقريبا، بإجمالي 33 شقة، منهم 13 شقة مأهولة بالسكان.

وبسؤال جلال م م  53 عاما فني شنون هندسية بحي غرب المنصورة، أقر بأن العقار لم تصدر له تراخيص بناء أو قرارات إزالة، ولا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي، كما أن اسم مالكه غير مسجل بالحي، وجار عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وحرر محضرا بالواقعه
 

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