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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول| أستون فيلا يتقدم على نيوكاسل.. وليدز يفرض التعادل على إيفرتون

هدف داني إنجز
هدف داني إنجز

انتهى الشوط الأول من مواجهة أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه”، ونيوكاسل يونايتد بتقدم “الفيلانز”، ضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتقد أستون فيلا لخدمات تريزيجيه بسبب تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي، بمباريات الموسم الماضي.

وسجل داني إنجز نجم أستون فيلا، هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة 45.

وسيطر أستون فيلا على مجريات الشوط الأول حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58%، مقابل 42% للفريق الضيف.

تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - ماتي كاش  - إزري كونسا - تيرون منجس - أشلي يونج - جون ماكجين - دوجلاس لويز - جاكوب رامزي - إميليانو بوينديا - داني إنجز - أنور الغازي.

ليدز يونايتد × إيفرتون

وفي الجولة ذاتها، تعادل ليدز يونايتد مع نظيره إيفرتون، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن.

وسجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الأول لإيفرتون من ضربة جزاء في الدقيقة 30، قبل أن يأتي ماتيوز كليخ ويسجل هدف التعادل لليدز في الدقيقة 41.

كريستال بالاس × برينتفورد

كما انتهى الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس وبرينتفورد بالتعادل السلبي.

الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي تريزيجيه ليدز يونايتد أستون فيلا نيوكاسل

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