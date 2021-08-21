سامحوني مش لاقي شغل.. تفاصيل انتحار شاب بجوار موقف كوم حمادة

انتحار شاب

أقدم شاب على الانتحار، شنقا داخل منزل مهجورة بجوار موقف طنطا بمركز كوم حمادة، بسبب مروره بأزمة مالية،و تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انتحار شاب بمركز كوم حمادة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من أهالى مركز كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة بباب داخل منزل مهجور ومكتوب على بطنه عبارة "سامحوني مكنتش لاقي شغل"، وذلك في ظروف غامضة بجوار موقف طنطا.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين أن المجني عليه يمتلك محل أقمشة وتراكمت عليه الديون مما تسبب في سوء حالته النفسية بسبب الديون فقام بشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.