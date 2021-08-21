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برلمان

نائب الجيزة: تجربة تشغيل محطة معالجة الصرف بالبدرشين خطوة لتعميمها بمصر

صدى البلد

شارك النائب حازم عويان عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة،  في تجربة تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالبدرشين وهي التجربة الأولي من نوعها لمعالجة مياه الصرف بأعلى تقنية في العالم وهي محطة تنتج ما يزيد على ٢٠٠٠٠ متر مكعب من المياه المعالجة للري.

 

واكد النائب حازم عويان،  أنها تعد خطوة جديدة نحو السعي لتعميمها علي مستوي مصر في ضوء سعي القيادة السياسية لايجاد واستغلال كل الفرص المتاحة لتوفير مياه نظيفة للري.

 

موضحا أن الرئيس السيسي يعمل دائما علي توفير وخلق حياة افضل للمواطنين وبخاصة في الريف من خلال مبادرة حياة كريمة.

 

واشار النائب حازم عويان، إلي أن مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب التي يعاني منها ليس أهالي البدرشين والعياط فقط وإنما جنوب محافظة الجيزة بالكامل ، مؤكدا أنها من الموضوعات المتعلقة بحياه المواطن ونحن حريصون على متابعتها لحظة بلحظة، لافتا إلى أننا جميعا داعمون للدولة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان دكتور ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ، د. محمد حسين رئيس الجهاز التنظيمي للصرف الصحي ، د. احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة ،مهندس منصور بدوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالجيزة.

عويان القيادة السياسية وزير الإسكان محافظ الجيزة مياة الشرب مبادرة حياة كريمة محافظة الجيزة

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