عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... أول صورة من عقد قران الفنان أحمد سعد

علياء بسيوني - أحمد
علياء بسيوني - أحمد سعد

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء لاتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

 

وكان الفنان أحمد سعد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجدداً وعقد قرانهما.

كتب كتاب عائلي.. من هي زوجة أحمد سعد الرابعة؟ صور

بعد الانفصال| أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني .. اليوم

الكثير لا يعرف زوجة أحمد سعد الجديدة علياء بسيوني، فهي مصممة أزياء من مواليد 1995، أي عمرها 26 عاما، أما أحمد سعد فعمره 40 عاما، فهناك فارق سني كبير بينهما لكن يبدو أن قصة حبهما كانت أقوى من السن.

 

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد تقضي معظم أوقات حياتها في فرنسا، لكن لديها متجر لبيع الأزياء في القاهرة .

 

صورة من عقد القران

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.

أحمد سعد علياء بسيوني مصممة الأزياء علياء بسيوني كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

صاعقة تقتل 500 خروف مرة واحدة في هذه الدولة.. فيديو

المشدد 15 سنة لـ خيال وعامل وسائقين سرقوا 3 أشخاص بالإكراه بالجيزة

تنسيق القبول بالجامعات 2021|لراغبى دراسة الإعلام.. 6 بدائل في تسجيل الرغبات

ميرنا الهلباوى تتجاهل محمد عطية وتلغى متابعته بعد محاولته للصلح

أحمد سامى يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الجونة

شاهد... أول صورة من عقد قران الفنان أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات ذوي خلفية طبية للإشراف على منظومة التطعيم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

الذهب يتراجع 4 جنيهات خلال أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ