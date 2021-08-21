شاهد... أول صورة من عقد قران الفنان أحمد سعد

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء لاتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان أحمد سعد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجدداً وعقد قرانهما.

الكثير لا يعرف زوجة أحمد سعد الجديدة علياء بسيوني، فهي مصممة أزياء من مواليد 1995، أي عمرها 26 عاما، أما أحمد سعد فعمره 40 عاما، فهناك فارق سني كبير بينهما لكن يبدو أن قصة حبهما كانت أقوى من السن.

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد تقضي معظم أوقات حياتها في فرنسا، لكن لديها متجر لبيع الأزياء في القاهرة .

صورة من عقد القران

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.