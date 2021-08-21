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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

أحمد سعد
أحمد سعد

أعلن المطرب أحمد سعد عن إتمام عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، وسط أجواء عائلية في حضور عدد من الأصدقاء، بعد أن أعلن الثنائي عن إتمام الصلح بينهما بعد انفصالهما خلال الأيام الماضية لتصبح علياء الزجة الرابعة في حياة أحمد سعد.

قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وجه الفنان أحمد سعد رسالة لجمهوره، ونشر عدة صور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق أحمد سعد قائلا “ كل يوم هو بداية جديدة ”.

 

ورصد" ET بالعربي " أنه سبق وقال سعد في تصريحات تليفزيونية أن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل مما أنها لعبت دور كبير بتنظيم حياته.

 

وأوضح " ET بالعربي" أن أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية "الملوك" مع عنبة وحققت نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.

 

قال الفنان أحمد سعد ، إن حلمه الأساسي أن يكون مطربا متميزا ، لافتا أن الملحن يقدم أغاني تختلف عن المطرب الذي يقوم بالتلحين لأن الأول مغنٍ في الأساس.
 

وأضاف أحمد سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه “ الأولي المصرية “ ، أحب الفنانة أصالة جدا بسبب دعمها لي ، وهذا شجعني على أن ألحن لها بعض الأغاني دون أى مقابل مادي، ووقتها لم يكن معي أموال كثيرة، قائلا :” كان معي في مرة 6 جنيهات، وفضلت أن أكون صديق لها بدلا من أن أكون ملحنا” .
 

وأوضح أحمد سعد ، أن المودية والعشوائية سبب ما أملك من فن، وكانا سببا في خسارتي لأموال كثيرة وهذه المواقف كانت في مرحلة عمرية معينة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني والأزمات التي تعرض لها الثنائي قبل الزفاف من خلال الفيديوجراف التالي.

أحمد سعد المطرب أحمد سعد علياء بسيوني عقد قران الزوجة الرابعة

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