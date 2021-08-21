في ليلة تألق أزارو.. الاتفاق يتعادل مع الشباب 3-3 في الدوري السعودي|شاهد

قاد المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، فريقه الاتفاق، لتحقيق تعادل ثمين مع فريق الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

أهداف المباراة

افتتح النيجيري إيجالو التسجيل للشباب في الدقيقة 39 من متابعة لتمريرة زميله الحربي.

وسجل الأرجنتيني إيفار بانيجا ثاني أهداف الشباب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وعاد إيجالو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها بانيجا من الجهة اليمنى، في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 77، استطاع المغربي وليد أزارو تسجيل الهدف الأول للاتفاق بضربة رأسية رائعة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله سوزا من الجانب الأيمن.

أزارو عاد ليتألق، ويتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 80، ليسددها زميله كوايسون بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني للاتفاقيين.

أزارو استمر في التألق، حيث ذهب بانفراد على مرمى الشباب، ما استدعى قيام إيجور مدافع الشبابيين بعركلته، ليتحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88، ويتم احتساب ضربة حرة مباشرة، نفذها إبراهيم محنشي بنجاح، معلنًا عن هدف التعادل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة المثيرة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تحصل الشباب على أول نقطة لهم في المسابقة ليحتلوا المركز الثالث عشر.