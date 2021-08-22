بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

مصرع ٤ مجهولين الهوية وإصابة ١١ فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

لقي ٤ أشخاص، مجهولي الهوية، مصرعهم وأصيب ١١ آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى أمام طريق المطار.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي ٤ جثث مجهولي الهوية منهم سيدتين ورجل وطفل، كما استقبلت المستشفى فى نفس الحادث ١١ مصابا هم:

خميس محمد علي مؤمن، ٤٣ سنة الضبعة، اشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين.

زياد سامح فوزي، ٦ سنوات، القاهرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر.

زياد السيد عبد العزيز، ٧ سنوات، القاهرة، كدمات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والكتف

ياسمين السيد عبد العزيز، ٣سنوات، القاهرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر.

محمد نادى صالح، ٣٢ سنة، البحيرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس والكتف الأيسر.

نادي محمد نادي، ٥ سنوات، البحيرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر.

عوض الله سامح فوزي، 5 سنوات، القاهرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين.

سندس محمد نادي، ٣ سنوات، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن.

السيد عبد العزيز الملكي، ٣٥ سنة القاهرة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والبطن.

سحر خليفة حسنين، ٣٥ سنة، كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين وبتر بالساق اليسرى

سيدة مجهولة الهوية كدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، في غيبوبة.